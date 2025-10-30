СМИ: Неприкосновенность США может подорваться из-за испытаний «Буревестника»

Подрыв неприкосновенности континентальной части США может произойти из-за испытаний новой российской крылатой ракеты «Буревестник». Об этом во вторник, 28 октября, сообщили в Asia Times.
— Проведенное Россией испытание крылатой ракеты с ядерной установкой сочетает в себе амбиции времен холодной войны и современное балансирование на грани войны, — добавили в материале.
По данным издания, появление подобного оружия у России разрушает миф о национальной неуязвимости США.
Кроме того, Вашингтон больше не сможет полагаться на противоракетную систему для предотвращения ядерных атак.
В чем отличительные особенности этого боевого снаряда, «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о предложении пользователя социальной сети X — тот озвучил идею об использовании Бельгии в качестве тестовой площадки для «Посейдона».
29 октября российский лидер Владимир Путин заявил, что отечественная армия провела успешное испытание подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.