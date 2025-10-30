Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Неприкосновенность США может подорваться из-за испытаний «Буревестника»

Подрыв неприкосновенности континентальной части США может произойти из-за испытаний новой российской крылатой ракеты «Буревестник». Об этом во вторник, 28 октября, сообщили в Asia Times.

Подрыв неприкосновенности континентальной части США может произойти из-за испытаний новой российской крылатой ракеты «Буревестник». Об этом во вторник, 28 октября, сообщили в Asia Times.

— Проведенное Россией испытание крылатой ракеты с ядерной установкой сочетает в себе амбиции времен холодной войны и современное балансирование на грани войны, — добавили в материале.

По данным издания, появление подобного оружия у России разрушает миф о национальной неуязвимости США.

Кроме того, Вашингтон больше не сможет полагаться на противоракетную систему для предотвращения ядерных атак.

В чем отличительные особенности этого боевого снаряда, «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о предложении пользователя социальной сети X — тот озвучил идею об использовании Бельгии в качестве тестовой площадки для «Посейдона».

29 октября российский лидер Владимир Путин заявил, что отечественная армия провела успешное испытание подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше