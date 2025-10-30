Жители Омска могут пожаловаться на качество медицинских услуг

Ранее мы писали, ч о на 10 тысяч жителей Омской области приходится 53 врача. Число медицинских работников значительно сократилось за последние 10 лет. В 2011 году это было 59 врачей на такое же число жителей. Из отрасли за 13 лет ушло 2 тысячи врачей. Это касается специалистов всех направлений. omsk.aif.ru/society/na-10-tysyach-zhiteley-omskoy-oblasti-prihoditsya-53-vracha