Жители Омска могут пожаловаться на качество медицинских услуг

«Горячую линию» по вопросам качества оказания услуг в сфере здравоохранения запустили в Омской области.
Вопросы, жалобы и предложения по улучшению ситуации от омичей принимаются 30 и 31 октября с 10 до 18 часов по телефону 31−88−00.
Меры по усилению контроля за качеством медицинских услуг в регионе принимают совместно прокуратура Омской области, региональный минздрав и общественная организация «Народный фронт».
Ранее мы писали, ч о на 10 тысяч жителей Омской области приходится 53 врача. Число медицинских работников значительно сократилось за последние 10 лет. В 2011 году это было 59 врачей на такое же число жителей. Из отрасли за 13 лет ушло 2 тысячи врачей. Это касается специалистов всех направлений. omsk.aif.ru/society/na-10-tysyach-zhiteley-omskoy-oblasti-prihoditsya-53-vracha