В Бердске под Новосибирском ввели режим ЧС из-за аварийного дома

В Бердске объявлен режим повышенной готовности в связи с состоянием двухэтажного дома № 7 на улице Энергетической. Соответствующее постановление подписал мэр города Семён Лапицкий. Об этом сообщает Вести Новосибирск.
Здание 1959 года постройки признали аварийным еще в 2017 году. С 2019 года жильцы были освобождены от взносов на капитальный ремонт, однако вопрос расселения долгое время оставался нерешённым. Ситуация сдвинулась с места после активных обращений и жалоб собственников квартир.
В рамках введённого режима Управлению ЖКХ поручено заключить договор со специализированной организацией для проведения мониторинга технического состояния дома.
Кроме того, городская администрация готовит документы для получения субсидии из регионального бюджета на расселение жильцов. До выделения новых квартир людей планируют временно разместить в помещениях манёвренного жилищного фонда.