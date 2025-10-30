В Бердске под Новосибирском ввели режим ЧС из-за аварийного дома

Здание 1959 года постройки признали аварийным еще в 2017 году. С 2019 года жильцы были освобождены от взносов на капитальный ремонт, однако вопрос расселения долгое время оставался нерешённым. Ситуация сдвинулась с места после активных обращений и жалоб собственников квартир.