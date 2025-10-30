В Госдуме рассказали, насколько вырастут тарифы ЖКХ в следующем году

Ранее в сфере ЖКХ уже отмечался значительный рост тарифов: с 1 июля 2025 года коммунальные платежи увеличились в среднем на 11,9%, а в ряде регионов — более чем на 35%. Эта ситуация вызвала массовое недовольство населения и стала причиной подготовки законопроектов о повышении прозрачности управляющих компаний, а также усиленного контроля за начислениями и качеством предоставляемых услуг.