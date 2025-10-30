В Госдуме рассказали, насколько вырастут тарифы ЖКХ в следующем году

Повышение тарифам, скорее всего, ударит по простым гражданам, заявил Лябихов.
В 2026 году запланирован рост тарифов на услуги ЖКХ почти на 10%, что может стать ударом по простым гражданам. Об этом заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Роман Лябихов.
«На следующий год в прогнозе бюджета рост тарифов запланирован на 9,9%. Опять это ударит по простым гражданам прежде всего», — заявил Лябихов, ссылаясь на макропрогноз Минэкономики. Его слова приводит газета «Известия». По его словам, индексация планируется с расчетом на прогнозируемую инфляцию.
Депутат придерживается мнения, что тарифы на коммунальные услуги не должны превышать 10% от доходов семьи. Он отметил, что следует думать об обычной семье, доход которой не растет с коммунальными тарифами.
Ранее в сфере ЖКХ уже отмечался значительный рост тарифов: с 1 июля 2025 года коммунальные платежи увеличились в среднем на 11,9%, а в ряде регионов — более чем на 35%. Эта ситуация вызвала массовое недовольство населения и стала причиной подготовки законопроектов о повышении прозрачности управляющих компаний, а также усиленного контроля за начислениями и качеством предоставляемых услуг.