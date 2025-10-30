«Уже не боятся людей»: крысы заполонили три района в Атырау

От грызунов устали жители районов Нурсая, Жилгородка и центра.
Люди рассказывают, что грызуны уже не ограничиваются подвалами и мусорными баками, а пробираются прямо в квартиры. «Я живу в Нурсае. Последние две недели в подъезде и подвале буквально кишат крысы. Недавно одна пробралась в квартиру через вентиляцию — это было неприятно и страшно. Мы уже не оставляем продукты открытыми», — рассказала жительница микрорайона Амангуль Тыныштыкова.
Такие же проблемы сейчас и у жителей центра города. Горожанка Айман Булатова отмечает, что грызуны появляются даже в домах, где поддерживается порядок. «Они уже не боятся людей. Ночью слышно, как шуршат за стенами. У нас маленькие дети, и это очень тревожно», — признаётся Айман.
Жители Жилгородка утверждают, что крысы особенно активны возле старых домов и мусорных контейнеров. По их словам, дезинфекционные работы не проводились уже несколько месяцев.
В городском акимате подтвердили, что в этом году средства на борьбу с грызунами не выделялись. «В настоящее время со стороны акимата не выделены средства на травлю грызунов. Вы можете вызвать платную службу. Если работа КСК не устраивает, можно перейти в состав другого КСК при согласии 70 % жильцов», — сообщили в пресс-службе.
При этом в управлении городского ЖКХ отметили, что с начала года поступило всего около десяти жалоб на крыс.
Между тем специалисты напоминают, что крысы — переносчики опасных инфекций и способны повредить проводку, мебель и стены.
Горожане требуют от властей принять срочные меры и возобновить дератизацию в подвалах и дворах. По их словам, последние массовые обработки проводились несколько лет назад.
Сейчас люди вынуждены травить крыс своими силами или обращаться в частные компании, что, по их признанию, становится серьёзной финансовой нагрузкой.