«Уже не боятся людей»: крысы заполонили три района в Атырау

Люди рассказывают, что грызуны уже не ограничиваются подвалами и мусорными баками, а пробираются прямо в квартиры. «Я живу в Нурсае. Последние две недели в подъезде и подвале буквально кишат крысы. Недавно одна пробралась в квартиру через вентиляцию — это было неприятно и страшно. Мы уже не оставляем продукты открытыми», — рассказала жительница микрорайона Амангуль Тыныштыкова.