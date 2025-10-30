Ричмонд
Около десяти взрывов прогремело над Рязанью, работает ПВО

Около десяти взрывов было слышно над Рязанью. Предварительно, система противовоздушной обороны уничтожает украинские БПЛА. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Местные жители рассказали, что громкие звуки, от которых сработали сигнализации у машин, начались примерно в 01:30 и периодически продолжаются до сих пор. Всего было слышно 8−10 взрывов в разных частях города. Очевидцы утверждают, что слышали звуки мотора в небе. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее беспилотники Вооружённых сил Украины атаковали территории шести районов Белгородской области. В населённых пунктах области были зафиксированы многочисленные повреждения различных объектов. Так, в селе Борисовка Волоконовского района под удар БПЛА попал храм Благовещения Пресвятой Богородицы, в результате чего пострадали паперть и оконные конструкции. В Шебекино беспилотник атаковал жилое здание, повредив остекление в многоквартирном доме. Аналогичные инциденты произошли в населённых пунктах Максимовка и Безлюдовка Шебекинского округа.

