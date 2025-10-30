Попов заявил о разработке в РФ гражданского самолета как сверхзвуковой X-59

«В России тоже разрабатывают подобные проекты. В аэродинамических трубах создают какие-то проекты, рассматривают особенности крыльев, удлиненния, профиля, как соединять фюзеляж с крылом. Есть много вариаций, как фюзеляж делать, что будет влиять на скорость полета. Но, насколько я знаю, пока у нас эти прототипы не летали, все находится на уровне моделирования», — сказал Попов.