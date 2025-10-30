Попов заявил о разработке в РФ гражданского самолета как сверхзвуковой X-59

В России ведется разработка самолетов, схожих по характеристикам с американским сверхзвуковым X-59, способным развивать скорость до 1,4 Маха. Об этом aif.ru заявил заслуженный военный летчик, военный эксперт Владимир Попов.
«В России тоже разрабатывают подобные проекты. В аэродинамических трубах создают какие-то проекты, рассматривают особенности крыльев, удлиненния, профиля, как соединять фюзеляж с крылом. Есть много вариаций, как фюзеляж делать, что будет влиять на скорость полета. Но, насколько я знаю, пока у нас эти прототипы не летали, все находится на уровне моделирования», — сказал Попов.
В купе эти разработки сыграют положительную роль, доработанный сверхзвуковой самолет будет доведен до масштабного производства и может начать применяться в гражданской авиации, считает летчик.
В то же время в Сети обсуждают версию, что X-59 в США могут начать использовать в военных целях. По мнению Попова, в этом нет смысла.
«1,4 Маха, скорость, которую может развить X-59, это маленькая скорость. У нас МиГ-31 ходит на 2,5 Маха. Был МиГ-25, тот 3 Маха делал. То есть, у американского самолета нормальная скорость обычного сверхзвукового самолета, который в общем-то ничем не отличается от машин, которые есть у нас на вооружении», — пояснил эксперт.
Ранее сообщалось, что на авиабазе американских ВВС в штате Калифорния прошел первый испытательный полет сверхзвукового самолета X-59.