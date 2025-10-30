Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Попов заявил о разработке в РФ гражданского самолета как сверхзвуковой X-59

В США провели первый испытательный полет сверхзвукового самолета X-59. Летчик Попов рассказал о разработках похожего воздушного судна в РФ.

Источник: Аргументы и факты

В России ведется разработка самолетов, схожих по характеристикам с американским сверхзвуковым X-59, способным развивать скорость до 1,4 Маха. Об этом aif.ru заявил заслуженный военный летчик, военный эксперт Владимир Попов.

«В России тоже разрабатывают подобные проекты. В аэродинамических трубах создают какие-то проекты, рассматривают особенности крыльев, удлиненния, профиля, как соединять фюзеляж с крылом. Есть много вариаций, как фюзеляж делать, что будет влиять на скорость полета. Но, насколько я знаю, пока у нас эти прототипы не летали, все находится на уровне моделирования», — сказал Попов.

В купе эти разработки сыграют положительную роль, доработанный сверхзвуковой самолет будет доведен до масштабного производства и может начать применяться в гражданской авиации, считает летчик.

В то же время в Сети обсуждают версию, что X-59 в США могут начать использовать в военных целях. По мнению Попова, в этом нет смысла.

«1,4 Маха, скорость, которую может развить X-59, это маленькая скорость. У нас МиГ-31 ходит на 2,5 Маха. Был МиГ-25, тот 3 Маха делал. То есть, у американского самолета нормальная скорость обычного сверхзвукового самолета, который в общем-то ничем не отличается от машин, которые есть у нас на вооружении», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что на авиабазе американских ВВС в штате Калифорния прошел первый испытательный полет сверхзвукового самолета X-59.

Узнать больше по теме
МиГ-31: характеристики, вооружение и история создания истребителя
В классификации НАТО российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 обозначается словом Foxhound — «лисья гончая». Это первый боевой самолет четвертого поколения, созданный в Советском Союзе. Рассказываем об основных характеристиках МиГ-31 и его возможностях в воздухе.
Читать дальше