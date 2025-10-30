Ричмонд
Дандыкин назвал два города, освобождение которых повлияет на весь ход СВО

Военный эксперт Дандыкин рассказал, где в зоне спецоперации сейчас идут самые ожесточенные бои.

Источник: Аргументы и факты

Освобождение Красноармейска (Покровска) и Димитрова в ДНР повлияет на ситуацию на других направления в зоне СВО, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее заявил, что боевики ВСУ окружены в Красноармейске и Купянске. Расстояние от Красноармейска до Димитрова примерно 7−8 км.

«Сейчас основное внимание приковано к красноармейскому направлению, купянскому. Там идут бои, где-то наши военные уже закрепились. Многое зависит от направлений, которые я назвал. Особенно Красноармейск и Димитров — эти два города. Это повлияет на ситуацию на других направлениях», — отметил эксперт.

Дандыкин добавил, что боевики ВСУ массово пока не бегут с этих направлений, вероятно, потому, что боятся расстрела со стороны своих же товарищей.

Ранее стало известно, что шесть тысяч боевиков ВСУ в Красноармейске готовятся сдаться в плен.

Владимир Зеленский признал, что российская армия вошла в Красноармейск и за него ведутся бои.