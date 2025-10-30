Журналисты ВВС работают в Азербайджане подпольно: вот в чем причина.

Вместе с тем, тогда же пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде сообщил, что представительство медиагруппы «Россия сегодня» в Азербайджане (Sputnik Азербайджан) прекратило свою деятельность. Он отметил, что российская компания может получить аккредитацию в Азербайджане только на одного корреспондента.