Журналисты ВВС работают в Азербайджане подпольно: вот в чем причина

Источник: Комсомольская правда

Азербайджан ликвидировал представительство ВВС в республике и аннулировал аккредитацию его сотрудников. Об этом сообщили в юридическом отделе Агентства по развитию медиа Азербайджана, пишет местное издание АПА.

В публикации отмечается, что, согласно некоторым данным, в Азербайджане продолжают журналистскую деятельность сотрудники закрытого в республике представительства ВВС. При этом никакого международного договора относительно деятельности представительства в стране нет.

«В связи с этим соответствующие органы ликвидировали данное представительство и исключили его из государственного реестра юридических лиц, а также аннулировали аккредитацию его сотрудников», — говорится в сообщении.

Таким образом, журналисты ВВС действуют в Азербайджане вне правового поля.

Напомним, в феврале этого года власти республики потребовали приостановить работу представительства Азербайджанской службы ВВС в Баку, позволив работать в Азербайджане только одному корреспонденту медиагиганта.

Вместе с тем, тогда же пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде сообщил, что представительство медиагруппы «Россия сегодня» в Азербайджане (Sputnik Азербайджан) прекратило свою деятельность. Он отметил, что российская компания может получить аккредитацию в Азербайджане только на одного корреспондента.

30 июня суд Баку арестовал главного редактора Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора СМИ Евгения Белоусова на четыре месяца.

Позже генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил, что в настоящий момент отсутствуют условия для продолжения работы агентства Sputnik Азербайджан в Баку.

Только в конце октября журналисты агентства Sputnik Азербайджан были освобождены. И 25-го числа шеф-редактор издания «Sputnik. Азербайджан» Евгений Белоусов вылетел из Баку после освобождения из-под стражи.

Эти события развернулись на фоне политического напряжения между Азербайджаном и Россией. Однако накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль высоко оценил недавние переговоры Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе. Представитель Кремля отметил значимость состоявшейся встречи. По его словам, стороны совместно перевернули важную страницу в двусторонних отношениях.

