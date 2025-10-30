Журналисты ВВС работают в Азербайджане подпольно: вот в чем причина.

Азербайджан ликвидировал представительство ВВС в республике и аннулировал аккредитацию его сотрудников. Об этом сообщили в юридическом отделе Агентства по развитию медиа Азербайджана, пишет местное издание АПА.
В публикации отмечается, что, согласно некоторым данным, в Азербайджане продолжают журналистскую деятельность сотрудники закрытого в республике представительства ВВС. При этом никакого международного договора относительно деятельности представительства в стране нет.
«В связи с этим соответствующие органы ликвидировали данное представительство и исключили его из государственного реестра юридических лиц, а также аннулировали аккредитацию его сотрудников», — говорится в сообщении.
Таким образом, журналисты ВВС действуют в Азербайджане вне правового поля.
Напомним, в феврале этого года власти республики потребовали приостановить работу представительства Азербайджанской службы ВВС в Баку, позволив работать в Азербайджане только одному корреспонденту медиагиганта.
Вместе с тем, тогда же пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде сообщил, что представительство медиагруппы «Россия сегодня» в Азербайджане (Sputnik Азербайджан) прекратило свою деятельность. Он отметил, что российская компания может получить аккредитацию в Азербайджане только на одного корреспондента.
30 июня суд Баку арестовал главного редактора Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора СМИ Евгения Белоусова на четыре месяца.
Позже генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил, что в настоящий момент отсутствуют условия для продолжения работы агентства Sputnik Азербайджан в Баку.
Только в конце октября журналисты агентства Sputnik Азербайджан были освобождены. И 25-го числа шеф-редактор издания «Sputnik. Азербайджан» Евгений Белоусов вылетел из Баку после освобождения из-под стражи.
Эти события развернулись на фоне политического напряжения между Азербайджаном и Россией. Однако накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль высоко оценил недавние переговоры Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе. Представитель Кремля отметил значимость состоявшейся встречи. По его словам, стороны совместно перевернули важную страницу в двусторонних отношениях.