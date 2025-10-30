Трамп начал встречу с Си Цзиньпином

Срочная новость.
Президент США Дональд Трамп и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин приступили к переговорам. Об этом сообщило китайское издание Xinhua. Встреча проходит в южнокорейском городе Пусан.
