Трамп начал встречу с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин приступили к переговорам. Об этом сообщило китайское издание Xinhua. Встреча проходит в южнокорейском городе Пусан.

Срочная новость.

