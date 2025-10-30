Какая улица Казани названа в честь портного?

Дорогие читатели, «АиФ-Казань» продолжает конкурс для любителей истории.
Задание 238: Назовите рабочего, сражавшегося за Казань в районе, где сейчас находится Татарская филармония.
Ответ на задание 238-го тура: рабочий, сражавшийся за Казань в районе, где сейчас находится Татарская филармония, это организатор отряда рабочего ополчения, оборонявшего Казань в 1918 г. от восставших белочехов и белогвардейцев, Александр Павлюхин.
Александр Афанасьевич родился 18 августа 1895 г. в Казани в многодетной семье, отец был маляром. Александр начал свой трудовой путь учеником портного. Позже работал в Казани на швейной фабрике Садилова. Когда началась Первая мировая война, молодого портного призвали на фронт. После ранения Павлюхин вернулся в Казань, стал инструктором-закройщиком на фабрике Шабанова (после национализации «Победа») в Суконной слободе.
Летом 1918 г. белочехи и белогвардейцы начали наступление на Казань. На фабрике Шабанова, как и на других крупных предприятиях города, были созданы рабочие дружины. 6 августа белочехи начали наступление на Казань со стороны Горок на Суконную слободу и от Архирейской дачи на Плетени и Ново-Татарскую слободу. Рабочее ополчение во главе с Павлюхиным заняло оборону на фабрике. Завязался упорный бой, во время которого командир отряда погиб.
Александра Павлюхина похоронили на Архангельском кладбище. В честь него переименовали бывшую ул. Соколова. Старинное название было связано с тем, что раньше здесь, на окраине Казани, обучали соколов для охоты.
«Внучатый племянник Павлюхина работал у нас в прокуратуре, — рассказал в интервью 2016 г. “Казанским ведомостям” прокурор Татарстана с 2000 по 2013 г. и автор нескольких книг по истории улиц Казани Кафиль Амиров. — Их семья трепетно относилась к “своей” улице, они переживали, если там случались какие-то происшествия или видели там непорядок, мусор».
Читатель Анатолий Белов назвал ещё одну улицу в Приволжском районе, названную в честь героев обороны Казани 1918 г. Это ул. братьев Петряевых, ранее Большая Николаевская. Константин и Георгий Петряевы выросли в рабочей семье в пригороде Казани — в Плетенях. Как отец, они работали на мыловаренном заводе Крестовниковых. Оба брата погибли, защищая Казань от белочехов.
