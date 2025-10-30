Какая улица Казани названа в честь портного?

Летом 1918 г. белочехи и белогвардейцы начали наступление на Казань. На фабрике Шабанова, как и на других крупных предприятиях города, были созданы рабочие дружины. 6 августа белочехи начали наступление на Казань со стороны Горок на Суконную слободу и от Архирейской дачи на Плетени и Ново-Татарскую слободу. Рабочее ополчение во главе с Павлюхиным заняло оборону на фабрике. Завязался упорный бой, во время которого командир отряда погиб.