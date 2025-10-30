В ХМАО закрыли переправу через реку

«Работа переправы (ООО Сиб-Рекон) на 310 км. реки Вах по направлению села Охтеурья будет закрыта с 29 по 31 октября», — отмечается в официальном telegram-канале муниципалитета. Ограничения вводятся из-за пропуска льда на реке.