Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ХМАО закрыли переправу через реку

В Нижневартовском районе ХМАО приостановлена работа переправы через реку Вах на 310-м километре по направлению к селу Охтеурье. Об этом сообщили в администрации района.

Переправа закрыта на три дня из-за пропуска льда.

В Нижневартовском районе ХМАО приостановлена работа переправы через реку Вах на 310-м километре по направлению к селу Охтеурье. Об этом сообщили в администрации района.

«Работа переправы (ООО Сиб-Рекон) на 310 км. реки Вах по направлению села Охтеурья будет закрыта с 29 по 31 октября», — отмечается в официальном telegram-канале муниципалитета. Ограничения вводятся из-за пропуска льда на реке.

Ранее URA.RU рассказывало, что к 25 декабря в ХМАО откроют 62 ледовые переправы и 56 зимних автодорог. Суммарная длина сезонной дорожной сети достигнет 2 464 км — все объекты должны запустить до конца года.