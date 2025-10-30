Ряд российских аэропортов приостановили полеты

Ночью 30 октября несколько российских аэропортов вновь ограничили на полеты. Прием и выпуск рейсов запретили в семи воздушных гаванях. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения наложили на аэропорты Волгограда, подмосковных Внуково и Домодедово, а также Калуги, Саратова, Череповца и Ярославля. К 05:15 некоторые из них возобновили прием и выпуск рейсов. Так, в штатном режиме работают воздушные гавани Подмосковья и Саратова. Ограничения сняли в 04:40.
При этом в аэропортах Волгограда, Калуги, Череповца и Ярославля все еще действуют усиленные меры безопасности. Ограничения запрещают прием и выпуск гражданских воздушных судов, говорится в сообщении Росавиации.
Остальные аэропорты России работают в привычном режиме. Информацию о переносах рейсов можно узнать из данных онлайн-табло.
прошлой ночью в России не работали на прием и выпуск рейсов не менее десяти аэропортов. В их числе воздушные гавани Волгограда, Владикавказа, Геленджика, Грозного, Казани, Калуги, Краснодара, Ульяновска и Чебоксар. Ограничения вводили для обеспечения безопасности перелетов.
ВСУ 29 октября попытались нанести удары по Калужской области. Воздушные цели сбиты над Жуковским, Боровским, Дзержинским, Тарусским муниципальными округами, а также окраинами Калуги и Обнинска. Жертв и разрушений инфраструктуры не зафиксировано. Местный аэропорт Грабцево был закрыт в течение десяти часов.
В Белгородской области в результате удара ВСУ погиб мирный житель. Еще шесть человек получили ранения. Погибший мужчина находился в приграничном городе Шебекино. Удар БПЛА пришелся по производственному предприятию.
ВСУ не прекращают попытки атаковать дронами Белгородскую область. Вечером 29 октября стало известно, что один из беспилотников ударил по автомобилю главы Белгородского района Татьяны Кругляковой. Ей удалось уйти от атаки. Глава Белгородского района выпрыгнула из машины до удара дрона. Татьяна Круглякова во время атаки совершала рабочую поездку по приграничью. Украинский беспилотник начал охоту за автомобилем главы Белгородского района. Летательный аппарат «гнался» за машиной с населенного пункта Салтыково.