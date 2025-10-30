Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке ужесточили наказание за скрытые номера авто: грозят блокираторы или эвакуация

ВЛАДИВОСТОК, 30 октября, ФедералПресс. Дума Владивостока приняла поправки в местные нормативные акты, расширяющие полномочия городских властей в борьбе с нарушениями на парковках. Изменения коснутся владельцев автомобилей со скрытыми номерными знаками.

Согласно новым правилам, к отсутствию номеров приравнивается их сокрытие, если инспектор не может убрать помеху и прочитать номер, не сломав при этом либо саму помеху, либо часть автомобиля. Владельцу уже не отделаться простым штрафом за нечитаемый номер, к таким автомобилям будут применять колесные блокираторы и эвакуацию.

Кроме того, на заседании сообщили, что во Владивостоке будет создана специализированная штрафная стоянка для арестованных морских судов. Ее организуют в районе Поспелово. Как показала практика этого сезона, такая мера актуальна — гидроциклы уже задерживали за нарушения. Поводами для ареста плавсредств служат, в том числе, нелегальные экскурсии для туристов на маломерных судах, а также управление судном без соответствующих прав.

Ранее в компании «Цифровое Приморье» сообщили, что в ходе рейдов специалисты вручную освобождают номерные знаки под видеофиксацию, после чего передают данные для оформления штрафа 1500 рублей за неоплаченную парковку.