Во Владивостоке ужесточили наказание за скрытые номера авто: грозят блокираторы или эвакуация

Согласно новым правилам, к отсутствию номеров приравнивается их сокрытие, если инспектор не может убрать помеху и прочитать номер, не сломав при этом либо саму помеху, либо часть автомобиля. Владельцу уже не отделаться простым штрафом за нечитаемый номер, к таким автомобилям будут применять колесные блокираторы и эвакуацию.
Кроме того, на заседании сообщили, что во Владивостоке будет создана специализированная штрафная стоянка для арестованных морских судов. Ее организуют в районе Поспелово. Как показала практика этого сезона, такая мера актуальна — гидроциклы уже задерживали за нарушения. Поводами для ареста плавсредств служат, в том числе, нелегальные экскурсии для туристов на маломерных судах, а также управление судном без соответствующих прав.
Ранее в компании «Цифровое Приморье» сообщили, что в ходе рейдов специалисты вручную освобождают номерные знаки под видеофиксацию, после чего передают данные для оформления штрафа 1500 рублей за неоплаченную парковку.