Во Владивостоке ужесточили наказание за скрытые номера авто: грозят блокираторы или эвакуация

Кроме того, на заседании сообщили, что во Владивостоке будет создана специализированная штрафная стоянка для арестованных морских судов. Ее организуют в районе Поспелово. Как показала практика этого сезона, такая мера актуальна — гидроциклы уже задерживали за нарушения. Поводами для ареста плавсредств служат, в том числе, нелегальные экскурсии для туристов на маломерных судах, а также управление судном без соответствующих прав.