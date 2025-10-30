Омичи получили бесплатный доступ к федеральной цифровой библиотеке

Жители Омской области теперь могут бесплатно пользоваться «Универсальной библиотекой цифрового образовательного контента» — федеральным образовательным проектом, предоставляющим школьникам, родителям и педагогам доступ к проверенным и методически выверенным цифровым ресурсам.
Доступ к библиотеке организован через портал «Госуслуги», что делает современные образовательные инструменты максимально удобными и открытыми для всех пользователей. В коллекции представлены учебные материалы для всех классов, разработанные ведущими образовательными платформами. Контент можно использовать как на уроках, так и при выполнении домашних заданий.
Сервис оснащен удобным поиском с фильтрами и тегами, а также системой проверки соответствия федеральной рабочей программе, что гарантирует актуальность и методическую корректность материалов. Пользователи могут комбинировать уроки из разных источников и создавать собственные учебные пособия.
Для быстрого входа предусмотрен QR-код через приложение «Госуслуги. Моя школа». Родители и педагоги также получают возможность отслеживать аналитику успеваемости и контролировать, как учащиеся взаимодействуют с назначенным контентом.