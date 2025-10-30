Ноябрьская индексация: кому и на сколько повысят пенсию

Также в ноябре перерасчет пройден для граждан, у которых в октябре была оформлена инвалидность I группы. "Аналогичная надбавка положена всем инвалидам I группы независимо от возраста, при этом для жителей северных регионов с учетом районных коэффициентов сумма достигает около 20 тысяч рублей в месяц, отметил Говырин.