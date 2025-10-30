Ноябрьская индексация: кому и на сколько повысят пенсию

Об этом рассказал «Известиям» депутат Госдумы Алексей Говырин, сообщает ИА DEITA.RU.
Повышение коснется пенсионеров, достигших 80 лет к октябрю 2025 года. Им начнут выплачивать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии: вместо 8 907,70 рубля они получат 17 815,40 рубля. Если за пенсионером закреплен официальный уход, к его страховой пенсии прибавят 1 314 рублей ежемесячно, а к государственной — 1 377 рублей, пояснил депутат.
Также в ноябре перерасчет пройден для граждан, у которых в октябре была оформлена инвалидность I группы. "Аналогичная надбавка положена всем инвалидам I группы независимо от возраста, при этом для жителей северных регионов с учетом районных коэффициентов сумма достигает около 20 тысяч рублей в месяц, отметил Говырин.
Кроме того, прибавки получат пенсионеры, уволившиеся в октябре: им начнут платить пенсию в полном размере со всеми пропущенными индексациями.
Перерасчет также затронет членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности, выплаты которых пересматривают ежеквартально — в феврале, мае, августе и ноябре — в зависимости от страховых взносов и стажа. Средний размер повышения составляет около 3 тысяч рублей.
Дополнительно, в ноябре выплаты будут рассчитаны с учетом октябрьской индексации военных пенсий на 7,6%. По словам Говырина, после индексации средний размер военных пенсий составляет 40−45 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%.