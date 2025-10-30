Гагин: боевики ВСУ гибнут на награждениях из-за ошибок командиров

Украинские военные в зоне спецоперации зачастую погибают из-за ошибок своих же командиров, например, при устраивании массовых награждений в зоне спецоперации. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил военно-политический эксперт Ян Гагин.
Напомним, ранее стало известно сразу о нескольких случаях уничтожения бойцов ВСУ при построении на награждении, фотографировании или установке флага.
Так, в сентябре 2025 года дрон снял уничтожение боевиков ВСУ при попытке установить флаг в Удачном, а в октябре комбриг одной из бригад ВСУ спровоцировал гибель личного состава из-за фотографий, которые он выкладывал в соцсетях.
Комментируя эти случаи, Гагин отметил, что российская разведка очень хорошо работает.
«В зоне СВО существуют свои правила. Они написаны кровью. Действительно, собирать большое количество бойцов в одном месте нельзя. Нельзя делать так, чтобы кто-то знал о том, где находится пункт временной дислокации. Все эти вопросы достаточно секретны. Такие скопления людей выявляет разведка, например, с помощью беспилотных летательных аппаратов. Соответственно, большая ошибка собирать в одном месте большое количество людей и техники», — отметил он.
Военный эксперт подчеркнул, что командиры ВСУ пренебрегают правилами и собирают в одном месте бойцов ВСУ, что в условиях боевых действий очень опасно.
Ранее стало известно, что точный удар ВС РФ в районе Миргорода Полтавской области уничтожил подготовленный в Великобритании украинский спецназ, занимавшийся планированием диверсий против России.