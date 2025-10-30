Гагин: боевики ВСУ гибнут на награждениях из-за ошибок командиров

«В зоне СВО существуют свои правила. Они написаны кровью. Действительно, собирать большое количество бойцов в одном месте нельзя. Нельзя делать так, чтобы кто-то знал о том, где находится пункт временной дислокации. Все эти вопросы достаточно секретны. Такие скопления людей выявляет разведка, например, с помощью беспилотных летательных аппаратов. Соответственно, большая ошибка собирать в одном месте большое количество людей и техники», — отметил он.