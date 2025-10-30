Праздничная программа ко Дню народного единства в Новосибирске

В 10:00 в детской киностудии «Поиск» откроют выставку рисунков «Народное единство».В библиотеке Ю. Д. Дмитриева состоится Час патриотизма «Мы сильны, когда едины».В 11:00 в библиотеке им. С. Т. Аксакова школьников приглашают на программу «Не забудет наш народ доблесть русских воевод».В 12:00 в библиотеке им. Зои Космодемьянской пройдёт викторина «Страна сильна единством», а в библиотеке им. Л. Н. Сейфуллиной — игра «Мы вместе».