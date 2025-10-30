Праздничная программа ко Дню народного единства в Новосибирске

Мэрия Новосибирска опубликовала программу праздничных мероприятий ко Дню народного единства.
С 2 по 4 ноября в Новосибирске пройдут концерты, выставки и фестивали, посвящённые Дню народного единства.
2 ноября.
В 12:00 в ДК «Приморский» состоится мастер-сессия декоративно-прикладного творчества и гала-концерт X регионального фестиваля народной культуры «Красная ярмарка».В 14:00 в ДК им. М. Горького пройдет концерт «Вся страна — огромный дом!».В ДК «СТМ» откроется выставка детских рисунков «Горжусь Отечеством своим» и концерт «В нас сила, вера и единство».
3 ноября.
В 10:00 в детской киностудии «Поиск» откроют выставку рисунков «Народное единство».В библиотеке Ю. Д. Дмитриева состоится Час патриотизма «Мы сильны, когда едины».В 11:00 в библиотеке им. С. Т. Аксакова школьников приглашают на программу «Не забудет наш народ доблесть русских воевод».В 12:00 в библиотеке им. Зои Космодемьянской пройдёт викторина «Страна сильна единством», а в библиотеке им. Л. Н. Сейфуллиной — игра «Мы вместе».
4 ноября.
Главной площадкой празднования станет Дворец культуры железнодорожников. В 12:30 там откроется XXIII фестиваль национальных культур «Новосибирск — город дружбы», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В программе — фотовыставка «Свои герои», выставка национальных организаций «Народов много — Родина одна», интерактивная площадка «Мы — русские» и молодёжная «Многонациональная вечёрка». В 14:00 состоится гала-концерт творческих коллективов.
Также в 12:00 в ДК «Академия» пройдет музыкальный ринг «Вместе мы — большая сила, вместе мы — страна Россия!».В 14:00 праздничная программа развернётся на сцене парка «Первомайский», а в 16:00 концерт — в парке «Берёзовая роща».
Во всех городских парках в течение дня будет звучать аудиопрограмма «В единстве наша сила».