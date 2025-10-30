Забайкалье заработает миллиард на патенте для мигрантов

По инициативе Минтруда региона на 2026 год установлен региональный коэффициент в размере 4,76. В текущем году данный показатель составляет 4,3. В связи с этим в будущем году размер ежемесячного прогнозируемого авансового платежа по НДФЛ, который иностранные граждане обязаны перечислять, превысит 14 тысяч рублей.