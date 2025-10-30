С экс-игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова взыскали иноагентский штраф

С бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* взыскан штраф в размере в 40 тысяч рублей, следует из материалов суда.
Долг составлял 130 тысяч рублей, он уменьшился до 90 тысяч рублей. Аскеров был три раза оштрафован Савеловским районным судом российской столицы за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
Иноагент должен 90 тысяч рублей по двум исполнительным производствам, которые были заведены в январе и феврале этого года по исполнительным документам, выданным судом.
Аскеров не оплатил в установленный срок штрафы за «непредоставление иноагентом отчётности», а также отсутствие плашки.
Напомним, Минюст РФ включил Аскерова в реестр иноагентов в декабре 2022 года. В текущем году Аскерова внесли в перечень террористов и экстремистов.
Ранее сообщалось, что МВД переобъявило в розыск экс-игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова.
* Внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, признан иностранным агентом в РФ.