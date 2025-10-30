Верблюд потоптал ребенка: стали известны подробности нападения животного в Кульсары

Мы писали, что в Кульсары верблюд посреди улицы напал на ребёнка и начал его топтать.
Инцидент произошёл 26 октября на улице микрорайона «Үшінші». По информации телеканала, верблюд, который непонятным образом оказался во дворе многоэтажного дома, сразу привлек внимание детей. Сообщается, что они пытались потрогать животное.
Тогда тот резко взбесился и напал на одного из ребят. Горбатый догнал 10‑летнего мальчика, сбил с ног, потоптал, а после и вовсе навалился на него.
Спас ребёнка проезжающий мимо водитель. Сейчас мальчик под наблюдением. Какие именно он получил травмы, медики не озвучивают.
Ветеринары, в свою очередь, проверили верблюда на бешенство и другие болезни.
«Специалисты осмотрели верблюда, признаков заболеваний не выявлено. Была обнаружена бирка на ухе верблюда, судя по которой, он из Мангистауской области. Однако животное не зарегистрировано в базе данных. Работа по установлению владельца продолжается», — рассказал руководитель ветеринарной станции Жылыойского района Бактыбай Нуржанов.