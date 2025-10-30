В аэропортах Внуково, Домодедово и Саратова отменили ограничения на полёты

Напомним, ранее московский мэр Сергей Собянин сообщил о том, что силы противовоздушной обороны России уничтожают украинские беспилотные летательные аппараты, летевшие в сторону Москвы. Согласно его данным, в общей сложности расчёты ПВО уничтожили шесть дронов ВСУ. Очевидцы рассказали, что слышали три взрыва в подмосковной Коломне. В данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет. До этого около восьми взрывов прогремело над Борисоглебском Воронежской области. Очевидцы рассказали, что слышали 5−8 взрывов над городом. Громкие звуки начались примерно в 01:30 ночи. Сначала на окраине, а затем по всему городу. Слышна сирена воздушной опасности.