Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия

Военное министерство США должно немедленно начать испытания ядерного оружия. Об этом в четверг, 30 октября, заявил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Военное министерство США должно немедленно начать испытания ядерного оружия. Об этом в четверг, 30 октября, заявил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

По его словам, США обладает крупнейшим арсеналом подобного оружия. Россия занимает второе место, а Китай расположился на третьем.

— В связи с проводимыми другими странами программами испытаний я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе. Этот процесс начнется немедленно, — добавил глава Белого дома.

По данным Asia Times, подрыв неприкосновенности континентальной части США может произойти из-за испытаний новой российской крылатой ракеты «Буревестник». Появление подобного оружия разрушает миф о неуязвимости США.

В чем отличительные особенности этого боевого снаряда, «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом.

29 октября российский лидер Владимир Путин заявил, что отечественная армия провела успешное испытание подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

