Военное министерство США должно немедленно начать испытания ядерного оружия. Об этом в четверг, 30 октября, заявил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
По его словам, США обладает крупнейшим арсеналом подобного оружия. Россия занимает второе место, а Китай расположился на третьем.
— В связи с проводимыми другими странами программами испытаний я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе. Этот процесс начнется немедленно, — добавил глава Белого дома.
По данным Asia Times, подрыв неприкосновенности континентальной части США может произойти из-за испытаний новой российской крылатой ракеты «Буревестник». Появление подобного оружия разрушает миф о неуязвимости США.
В чем отличительные особенности этого боевого снаряда, «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом.
29 октября российский лидер Владимир Путин заявил, что отечественная армия провела успешное испытание подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.