Синоптик раскрыл, какую погоду ждать свердловчанам на конец октября

«Осадки, связанные с циклоном, продлятся в регионе большую часть суток и затронут практически все районы области, за исключением, разве что, северных. В четверг по области, несмотря на дождь и пасмурную погоду, еще достаточно тепло (для конца октября), дневные температуры продолжат оставаться на уровне, который существенно выше нулевой отметки», — говорится в прогнозе.