В Госдуме хотят создать госорган по регулированию цен на продукты

В России может появиться государственный орган, призванный регулировать цены на продукты. С такой инициативой выступил депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Надо бороться со спекуляцией, то есть с необоснованным повышением цен на продукты. Регулировать эти процессы мог бы единый орган с жесткими полномочиями — условный Госкомцен» — сказал Миронов ТАСС.
Также он призвал увеличить поддержку производителей сельхозпродукции и ограничить торговые наценки.
Тем временем россиян предупредили, что уже через год россиянам придется столкнуться с ощутимым ростом цен на большинство товаров. Причина — с 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличится с до 22%.
При этом глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о необходимости решать проблему высокого роста цен, невзирая на препятствия и ограничения, чтобы такая проблема не стала хронической.