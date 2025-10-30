Ричмонд
В Госдуме хотят создать госорган по регулированию цен на продукты

Депутат Миронов призвал бороться со спекуляцией при помощи государственного регулирования.

Источник: Комсомольская правда

В России может появиться государственный орган, призванный регулировать цены на продукты. С такой инициативой выступил депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Надо бороться со спекуляцией, то есть с необоснованным повышением цен на продукты. Регулировать эти процессы мог бы единый орган с жесткими полномочиями — условный Госкомцен» — сказал Миронов ТАСС.

Также он призвал увеличить поддержку производителей сельхозпродукции и ограничить торговые наценки.

Тем временем россиян предупредили, что уже через год россиянам придется столкнуться с ощутимым ростом цен на большинство товаров. Причина — с 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличится с до 22%.

При этом глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о необходимости решать проблему высокого роста цен, невзирая на препятствия и ограничения, чтобы такая проблема не стала хронической.

