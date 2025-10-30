Ги Буше назвал главные ошибки «Авангарда» в третьем периоде матча с «Барысом»

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше прокомментировал победу своей команды над «Барысом» со счётом 4:3. На послематчевой пресс-конференции канадский специалист отметил, что не был доволен игрой команды в третьем периоде.
«Первый период мы провели уверенно, здорово смотрелись по всей площадке, была видна зрелость. Это наш стиль, так и должны играть. Во втором периоде стали мудрить, выдумывать, от этого пошли потери в нейтральной зоне, не совсем чистые входы, и инициатива стала отходить сопернику. Такое качество нашей игры перешло и дальше, и вот третий период мне, конечно, не понравился. “Барыс” почувствовал надежду на возвращение, чего мы не должны были допускать», — сказал Буше.
Тренер также подчеркнул главную ошибку команды: при получении преимущества некоторые игроки слишком стремятся увеличить отрыв, забывая про защиту.
«Когда ты видишь, что счёт достаточно крупный, то хочешь забить ещё и ещё, полностью фокусируешься на атаке, забывая про оборону. Так инициатива переходит к сопернику, и появляется некая паника, суета. Всё это исходит от того, что мы отходим от своей игры, пытаемся усложнить», — добавил Буше.