Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны место и время прощания с актером Романом Поповым

Прощание с актером Романом Поповым проведут 1 ноября в ритуальном зале московской ЦКБ № 1 на улице Маршала Тимошенко, 25.

Прощание с актером Романом Поповым проведут 1 ноября в ритуальном зале московской ЦКБ № 1 на улице Маршала Тимошенко, 25.

Эта информация появилась в его телеграм-канале. Гражданская церемония начнётся в 11:00, в 13:00 состоится отпевание, на которое пригласят только близких и родных.

Попову было 40 лет. Он запомнился ролью Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки» и его спин-оффе «Детективное агентство Мухича». Также снимался в «Девушки бывают разные», «Каникулы президента» и других проектах.

Добавим, что у него был диагноз рак мозга, рецидив болезни случился в августе.

Читайте также: Стало известно, где похоронят умершего от онкологии актера Романа Попова.