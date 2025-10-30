Стали известны место и время прощания с актером Романом Поповым

Прощание с актером Романом Поповым проведут 1 ноября в ритуальном зале московской ЦКБ № 1 на улице Маршала Тимошенко, 25.
Эта информация появилась в его телеграм-канале. Гражданская церемония начнётся в 11:00, в 13:00 состоится отпевание, на которое пригласят только близких и родных.
Попову было 40 лет. Он запомнился ролью Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки» и его спин-оффе «Детективное агентство Мухича». Также снимался в «Девушки бывают разные», «Каникулы президента» и других проектах.
Добавим, что у него был диагноз рак мозга, рецидив болезни случился в августе.
