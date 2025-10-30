Омских матерей-одиночек могут начать штрафовать

Женщин, которые сообщают о ложном единоличном родительстве, могут начать штрафовать. Соответствующая инициатива сейчас рассматривается. Речь идёт о ситуациях, когда отца не указывают в свидетельстве о рождении ребёнка ради статуса «мать-одиночка» и получения целого ряда льгот и выплат.
Авторы инициативы отмечают, что такие матери ради небольшой выгоды лишают ребёнка положенного правового статуса. Как будут определять ложность или правдивость статуса — не сообщается.
При этом в законодательстве нет термина «мать-одиночка». В Трудовом и Налоговом кодексах присутствует понятие «одинокий родитель».
По последним данным Омскстата, в Омской области самостоятельно воспитывают детей 7 894 мужчин и 62 810 женщин.
Для таких родителей во всех регионах, в том числе и в Омской области, предусмотрен целый ряд льгот и выплаты.