Омских матерей-одиночек могут начать штрафовать

На федеральном уровне рассматривается инициатива по введению штрафов для женщин, которые не указывают отцов детей ради льгот.

Источник: Freepik

Женщин, которые сообщают о ложном единоличном родительстве, могут начать штрафовать. Соответствующая инициатива сейчас рассматривается. Речь идёт о ситуациях, когда отца не указывают в свидетельстве о рождении ребёнка ради статуса «мать-одиночка» и получения целого ряда льгот и выплат.

Авторы инициативы отмечают, что такие матери ради небольшой выгоды лишают ребёнка положенного правового статуса. Как будут определять ложность или правдивость статуса — не сообщается.

При этом в законодательстве нет термина «мать-одиночка». В Трудовом и Налоговом кодексах присутствует понятие «одинокий родитель».

По последним данным Омскстата, в Омской области самостоятельно воспитывают детей 7 894 мужчин и 62 810 женщин.

Для таких родителей во всех регионах, в том числе и в Омской области, предусмотрен целый ряд льгот и выплаты.