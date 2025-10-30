Омских матерей-одиночек могут начать штрафовать

Женщин, которые сообщают о ложном единоличном родительстве, могут начать штрафовать. Соответствующая инициатива сейчас рассматривается. Речь идёт о ситуациях, когда отца не указывают в свидетельстве о рождении ребёнка ради статуса «мать-одиночка» и получения целого ряда льгот и выплат.