В Центральном парке Новосибирска восстановят историческое здание

По его словам, строение, расположенное справа от входной группы, давно требовало капитального ремонта — ему уже 75 лет. В ходе работ заменят несущие конструкции крыши, полностью обновят кровлю, восстановят фасад, окна и двери. Также здание подключат к водопроводу, отоплению и электроснабжению.