В Центральном парке Новосибирска восстановят историческое здание

В ходе работ заменят несущие конструкции крыши, полностью обновят кровлю, восстановят фасад, окна и двери.

Источник: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске планируют восстановить одно из зданий на входе в Центральный парк. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем telegram-канале.

По его словам, строение, расположенное справа от входной группы, давно требовало капитального ремонта — ему уже 75 лет. В ходе работ заменят несущие конструкции крыши, полностью обновят кровлю, восстановят фасад, окна и двери. Также здание подключат к водопроводу, отоплению и электроснабжению.

Завершить капитальный ремонт планируют к лету следующего года. Кроме того, в 2026 году администрация города намерена рассмотреть вопрос о ремонте второго здания на входе в Центральный парк — по улице Мичурина.