Впервые в Новосибирской области появятся телемедицинские первичные сосудистые отделения

О мерах по борьбе с инсультами рассказала на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина.
«Мы планируем открыть два теле-ПСО в районах области, — рассказала Лада Шалыгина. — Это первичные сосудистые отделения, которые имеют компьютерные томографы и необходимое оборудование, чтобы можно было обследовать пациентов на месте, а проконсультировать в региональном сосудистом центре с помощью телемедицины. Это позволит сэкономить время и выбрать тактику лечения этого пациента. Такие отделения появятся в Сузуне и Искитиме. В ближайший месяц эти теле-ПСО заработают».
Замминистра подчеркнула, что формат первичных сосудистых отделений с телемедицинским консультированием — новый для региона. В каждой районной больнице есть оборудование, которое в случае необходимости позволяет провести такую консультацию. Она нужна, если пациент не транспортабельный или находится в отдаленном районе, но для его лечения требуется участие специалистов регионального сосудистого центра, например, сердечно-сосудистых хирургов или нейрохирургов. Телемедицина позволяет оказать помощь пациенту максимально быстро на месте, в ЦРБ, и уложиться в «золотой час». В таком случае шансы на выздоровление существенно повышаются.
В Новосибирской области, как и на территории всей Российской Федерации, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний находится на первом месте. После инфаркта миокарда, инсульт или острое нарушение мозгового кровообращения, — вторая по частоте причина смертности.
«Работа про снижению смертности от инсульта на территории Новосибирской области проводится планомерно уже 15 лет, — подчеркнула Лада Шалыгина. — Сейчас у нас в регионе 18 больниц, которые оказывают такой вид помощи, мы одни из первых в России, где региональный сосудистый центр открылся в отдаленном районе — более года назад РСЦ появился в Карасуке. Лечение инсульта начинается еще со скорой помощи — при подозрении на инсульт врач или фельдшер бригады решает, куда везти пациента: в неврологическое отделение или в первичное сосудистое отделение, либо пациент сразу поедет на операцию в региональный сосудистый центр. Но в любом случае мы окажем ему своевременную помощь, затем проведем реабилитацию, что крайне важно, и лекарственные препараты на 2 года после остро сосудистой катастрофы назначим. У нас есть для этого все инструменты».
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Новосибирской области продолжается в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Комплексный подход к диагностике и лечению инсультов дает результат: если в 2020 году летальность от ОНМК в регионе составляла 26%, то к 2025 году этот показатель снизился до 18% и продолжает падать. Задача, которая ставят перед собой врачи — еще увеличить выживаемость пациентов. Общее количество инсультов в регионе тоже уменьшается.