Впервые в Новосибирской области появятся телемедицинские первичные сосудистые отделения

«Работа про снижению смертности от инсульта на территории Новосибирской области проводится планомерно уже 15 лет, — подчеркнула Лада Шалыгина. — Сейчас у нас в регионе 18 больниц, которые оказывают такой вид помощи, мы одни из первых в России, где региональный сосудистый центр открылся в отдаленном районе — более года назад РСЦ появился в Карасуке. Лечение инсульта начинается еще со скорой помощи — при подозрении на инсульт врач или фельдшер бригады решает, куда везти пациента: в неврологическое отделение или в первичное сосудистое отделение, либо пациент сразу поедет на операцию в региональный сосудистый центр. Но в любом случае мы окажем ему своевременную помощь, затем проведем реабилитацию, что крайне важно, и лекарственные препараты на 2 года после остро сосудистой катастрофы назначим. У нас есть для этого все инструменты».