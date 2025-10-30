«Омичка» уступила «Корабелке» в напряженном пятисетовом матче

В пятом туре Чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги омский ВК «Омичка» провел выездной матч против дебютанта высшего дивизиона — петербургской «Корабелки». Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась драматичным поражением омичек в решающем тайбрейке — 2:3 (24:26, 20:25, 25:20, 25:18, 13:15).
Первые две партии остались за хозяками площадки, хотя проходили в упорной борьбе. Однако уже в третьем сете «Омичка» совершила переломный рывок: при счете 6:2 в пользу «Корабелки» омички выиграли пять очков подряд и перехватили инициативу. Лидером команды стала диагональная Анастасия Азанова, чьи мощные атаки неоднократно ставили соперниц в тупик. Благодаря ее усилиям омички уверенно взяли третий и четвертый сеты.
Решающий пятый сет получился напряженным и равным, но в концовке удача улыбнулась петербургской команде — 15:13. Анастасия Азанова стала самым результативным игроком встречи, набрав 25 очков.
Следующий матч «Омичка» проведет дома — 1 ноября. В 17:30 омички встретятся с «Динамо» из Краснодара. Особую интригу этой встрече придает тот факт, что «бело-голубых» возглавляет воспитанник омского волейбола Алесей Бабешин.