«Омичка» уступила «Корабелке» в напряженном пятисетовом матче

Первые две партии остались за хозяками площадки, хотя проходили в упорной борьбе. Однако уже в третьем сете «Омичка» совершила переломный рывок: при счете 6:2 в пользу «Корабелки» омички выиграли пять очков подряд и перехватили инициативу. Лидером команды стала диагональная Анастасия Азанова, чьи мощные атаки неоднократно ставили соперниц в тупик. Благодаря ее усилиям омички уверенно взяли третий и четвертый сеты.