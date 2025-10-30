Суд защитил права семьи на квартиру в Приморье

История началась, когда работодатель предоставил истцу комнату в общежитии. В 2003 году жилой фонд предприятия перешел в муниципальную собственность, а в 2004 году администрация официально зарегистрировала семью в этой квартире. С тех пор они исправно живут в помещении и оплачивают коммунальные услуги.