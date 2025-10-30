Суд защитил права семьи на квартиру в Приморье

Приморский краевой суд оставил в силе решение, обязывающее администрацию города Артема заключить договор социального найма с семьей, проживающей в квартире с 1998 года. Жалоба городской администрации была отклонена. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
История началась, когда работодатель предоставил истцу комнату в общежитии. В 2003 году жилой фонд предприятия перешел в муниципальную собственность, а в 2004 году администрация официально зарегистрировала семью в этой квартире. С тех пор они исправно живут в помещении и оплачивают коммунальные услуги.
Несмотря на это, администрация отказывалась заключать с ними договор социального найма и требовала выселить семью.
Суд установил, что помещение не было официально отнесено к специализированному жилому фонду, а между сторонами уже давно сложились фактические отношения социального найма. Апелляционная инстанция согласилась с этими выводами и не нашла оснований для выселения семьи, защитив их право на жилье.