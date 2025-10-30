Появление Усольцева в сети и странные записи: СК ответил на новые вопросы

Загадочное исчезновение семьи Усольцевых в красноярской тайге продолжает будоражить общественность и обрастать самыми невероятными слухами. Следственный комитет вынужден снова и снова комментировать появляющиеся в информационном поле сообщения, чтобы отделить вымысел от фактов. В ходе общения с журналистами aif.ru официальный представитель ведомства расставила все точки над «i» в самых громких домыслах, связанных с этим делом.
Никаких находок и загадочных записей.
В последнее время в социальных сетях и некоторых СМИ активно муссировалась информация о том, что в квадрате поисков были обнаружены личные вещи пропавших — куртка и рюкзак. Эта новость давала ложную надежду и вводила в заблуждение волонтеров и общественность. Однако официальный представитель СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова категорично это опровергла.
«Никаких новых зацепок в деле исчезновения семьи нет. Никаких их вещей мы не обнаружили», — сказала Юлия Арбузова.
Еще одной темой для спекуляций стал якобы найденный блокнот Ирины Усольцевой с философской и зловещей записью: «Чтобы уйти, надо вернуться… “. Многие интерпретировали эту фразу как намек на осознанный уход семьи от прежней жизни, видя в ней аргумент в пользу версии о запланированном побеге. Но и эти слухи были развенчаны следствием.
«Никаких записей и вообще подозрительных вещей в доме обнаружено не было. Обычный быт семьи», — подчеркнула Арбузова.
Объяснение загадочного «онлайна» в соцсетях.
Одной из самых жутких и необъяснимых деталей в этой истории стало то, что страница пропавшего Сергея Усольцева в социальной сети ВК была онлайн спустя неделю после исчезновения семьи — 3 октября. Этот факт породил множество теорий: от технического сбоя до того, что кто-то из семьи мог выжить и выйти на связь.
Следственный комитет дал этому логичное и исчерпывающее объяснение. Оказалось, что у Сергея Усольцева было два телефона — личный, который был при нем в роковом походе, и рабочий.
«У Сергея Усольцева было два телефона, один был с ним, второй — рабочий. По всей видимости, именно на второй поступают звонки и идут гудки», — сказала пресс-секретарь.
Именно со второго телефона, который остался дома или у коллег, кто-то мог войти в его аккаунт. Арбузова четко дала понять: "Но ни в коем случае тот факт, что страница VK Усольцева была онлайн, связан с тем, что сам он куда-то уехал или находится где-то и зашел в VK.
Эту версию подтвердил и IT-эксперт Эльдар Муртазин: «Возможно, было какое-то устройство, которое включали, компьютер или что-то еще. Поэтому он и был в сети».
Эксперт также отметил, что все технические поиски, судя по всему, не увенчались успехом, так как телефоны, бывшие с Усольцевыми в тайге, были выключены или разряжены.
Приоритетная версия и непрекращающиеся поиски.
Несмотря на обилие слухов и народных домыслов, официальная версия следствия остается неизменной и, увы, самой пессимистичной.
«Приоритетной версией пропажи Усольцевых остается несчастный случай», — констатировала Юлия Арбузова.
Напомним, семья Усольцевых — Сергей и Ирина вместе с их дочерью Ариной — отправилась в туристический поход к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года. С тех пор о их судьбе ничего не известно. Масштабные поиски, в которых участвуют и спасатели, и волонтеры, пока не дали никаких результатов.
Дело Усольцевых стало символом того, как в наш цифровой век, полный камер и отслеживания, целая семья может бесследно исчезнуть, оставив после себя лишь шлейф вопросов, фейков и горькую надежду на чудо. Следственный комитет призывает общественность доверять только официальной информации и не поддаваться на провокации.