Дандыкин: боевики ВСУ не отступают из Константиновки, боясь расстрела

Военный эксперт Дандыкин рассказал, что происходит в Константиновке в ДНР, куда ранее вошли российские военные.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные не отступают из Константиновки в ДНР, потому что боятся расстрела со стороны своих товарищей и командиров ВСУ. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Напомним, ранее военкоры сообщили, что бойцы ВС РФ вошли в город с юго-востока. Уточняется, что российские штурмовики закрепились около трамвайного депо, организовав там пункт для дальнейшего наступления.

Кроме того, подразделение ФСБ уничтожило три ДРГ ВСУ на окраинах Константиновки.

«Пока массовой сдачи в плен нет, но мы ее ожидаем. Хотя им не сладко приходится, особенно под Красноармейском (Покровском) и в Купянске. К тому же, если они побегут — их пристрелят. У некоторых украинских бойцов еще не сломлен моральный дух окончательно. Думаю, что скоро будут сдаваться», — отметил эксперт.

Расстояние между Константиновкой и Красноармейском, о котором идет речь, около 48 км.

Ранее Дандыкин рассказал об ожесточенных боях в Константиновке в ДНР.