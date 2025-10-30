Бублик в Париже «отправил домой» Муте, наказав француза за строптивость

Задира Муте только разозлил Александра. Теннис, который он навязал французу — скоростной, размашистый, мощный — оказался тому не по силам. За два сета казахстанец лишь раз позволил оппоненту заработать брейк-пойнт. Да и тот остался нереализованным.
Сам же Бублик сделал два брейка. В четвертом гейме первого сета и 11-м гейме сета второго. И через 1 час 38 минут остановил часы матча — 6:3, 7:5. Статистика эйсов — 6:3, 73:62 — все выигранные очки.
Таким образом, Александр Первый рассчитался с Муте за фиаско Александра Второго на Almaty Open. А после матча не преминул потроллить Корентена, написав на телекамере «На пути домой».
В экспресс-интервью на корте Бублик заметил:
«Очевидно, что он слишком много всего наговорил перед матчем. Слишком много. Мне надо было его наказать. Это без вариантов. Надпись на камере? Он сказал, что сделает все, чтобы отправить меня домой. Так что хорошо, что он живет в Париже. На такси не так уж далеко ехать».
Сам Корентен, по информации Punto de Break, после матча признал, что Бублик очень хороший игрок. Особенно в залах с твердым покрытием. Однако его поведение на корте Муте, по-прежнему, не нравится.
За выход в четвертьфинал Бублик поспорит с Тейлором Фритцем (4). Накануне американец в двух сетах победил австралийского тезку Бублика, квалифая Александара Вукича (103) — 7:6 (7:4), 6:2. И квалифицировался на Итоговый турнир года ATP, который пройдет сразу вслед за женским — с 9 по 16 ноября в Турине.
Счет личных встреч Фритца с Бубликом 3:3. Правда, три последних матча (в том числе на Олимпиаде-2024 в Париже 6:4, 6:4) остались за представителем США.
Наша Елена Рыбакина, партнерша Фритца по миксту на US Open-2025, завоевав путевку на Итоговый турнир года WTA, снялась с турнира в Токио. Что-то подсказывает — ждать подобной «благотворительности» от Тейлора не стоит. Призовой фонд парижского Rolex Paris Masters (€6,1 млн) слишком солиден.
Впрочем, первая ракетка мира Карлос Алькарас, поднаторевший в футбольных прогнозах, предпочел не выкладываться в Париже. Испанец проиграл британцу Кэмерону Норри (31) первый же матч в «Берси» — 6:4, 3:6, 4:6.
История Paris Masters, мужского турнира ATP-1000 на парижском харде, ведет отсчет с 1968 года. В престижных соревнованиях в спорткомплексе «Берси» ежегодно участвуют лучшие теннисисты мира. Список победителей выглядит весьма солидно. Артур Эш, Илие Настасе, Борис Беккер, Горан Иванишевич, Стефан Эдберг, Андре Агасси, Пит Сампрас, Марат Сафин, Роджер Федерер и другие звезды.
Рекордсмен по триумфам в Париже Новак Джокович (5) выигрывал турнир семь раз. Нынешний турнир 38-летний серб, готовясь к Турину, пропускает. А владелец трофея Александр Зверев (3) из Германии посеян здесь под третьим номером. И начал защиту титула с победы над аргентинцем Камило Уго Карабелли (49) — 6:7 (5:7), 6:1, 7:5.