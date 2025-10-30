Власти Челябинской области назвали число найденных тел погибших при взрывах на заводе: сколько еще осталось обнаружить На заводе в Копейске, где произошли взрывы, найдены 16 тел погибших из 23

На предприятии в городе Копейск Челябинской области, где несколько дней назад произошли два взрыва, специалисты завершили аварийно-спасательные работы. Из 23 погибших найдены тела 16 погибших, останки еще семи погибших предстоит идентифицировать. Об этом сообщили в Telegram-канале областного правительства.
«Аварийно-спасательные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации на предприятии в Копейске завершены. Найдены тела 16 погибших, останки еще семи погибших предстоит идентифицировать», — говорится в публикации.
Чиновники добавили, что следственные органы продолжают работу.
Крупный взрыв на предприятии в Копейске произошел 22 октября вечером. Первыми на беду отозвались соседи — власти Свердловской области. Губернатор региона Денис Паслер выразил соболезнования родным и близким погибших в трагедии в Копейске и предложил помощь в ликвидации последствий ЧП.
Сразу после трагедии на место происшествия прибыли губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Копейска Светлана Логанова. А с семьями погибших и пострадавших рабочих начали индивидуальную работу. Особое внимание уделялось тем, где есть дети. На первом этапе с бедой помогали справляться психологи МЧС, с детьми же будут работать специалисты и из городской психологической службы.
Уголовное дело, которое возбудили после взрывов и гибели людей на предприятии в Копейске, передали для расследования в центральный аппарат Следственного комитета. Сделать это поручил председатель СК Александр Бастрыкин. К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты.
По предварительной версии следствия, на предприятии не выполнили правила безопасности во время производственного процесса.
С 24 октября родственники рабочих начали приезжать в Челябинское областное бюро судебно-медицинской экспертизы на опознание. Родственников и друзей погибших успокаивали и поддерживали не только психологи, но и священнослужители.
А на днях в Копейске начали хоронить тех, кто не вернулся с той трагичной ночной смены. Так, 29 и 30 октября, простились с тремя работниками завода: молодой женщиной и двумя мужчинами.