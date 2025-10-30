Власти Челябинской области назвали число найденных тел погибших при взрывах на заводе: сколько еще осталось обнаружить На заводе в Копейске, где произошли взрывы, найдены 16 тел погибших из 23

Сразу после трагедии на место происшествия прибыли губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Копейска Светлана Логанова. А с семьями погибших и пострадавших рабочих начали индивидуальную работу. Особое внимание уделялось тем, где есть дети. На первом этапе с бедой помогали справляться психологи МЧС, с детьми же будут работать специалисты и из городской психологической службы.