Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Челябинской области назвали число найденных тел погибших при взрывах на заводе: сколько еще осталось обнаружить На заводе в Копейске, где произошли взрывы, найдены 16 тел погибших из 23

На заводе в Копейске, где произошли взрывы, найдены 16 тел погибших из 23.

Источник: Комсомольская правда

На предприятии в городе Копейск Челябинской области, где несколько дней назад произошли два взрыва, специалисты завершили аварийно-спасательные работы. Из 23 погибших найдены тела 16 погибших, останки еще семи погибших предстоит идентифицировать. Об этом сообщили в Telegram-канале областного правительства.

«Аварийно-спасательные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации на предприятии в Копейске завершены. Найдены тела 16 погибших, останки еще семи погибших предстоит идентифицировать», — говорится в публикации.

Чиновники добавили, что следственные органы продолжают работу.

Крупный взрыв на предприятии в Копейске произошел 22 октября вечером. Первыми на беду отозвались соседи — власти Свердловской области. Губернатор региона Денис Паслер выразил соболезнования родным и близким погибших в трагедии в Копейске и предложил помощь в ликвидации последствий ЧП.

Сразу после трагедии на место происшествия прибыли губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Копейска Светлана Логанова. А с семьями погибших и пострадавших рабочих начали индивидуальную работу. Особое внимание уделялось тем, где есть дети. На первом этапе с бедой помогали справляться психологи МЧС, с детьми же будут работать специалисты и из городской психологической службы.

Уголовное дело, которое возбудили после взрывов и гибели людей на предприятии в Копейске, передали для расследования в центральный аппарат Следственного комитета. Сделать это поручил председатель СК Александр Бастрыкин. К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты.

По предварительной версии следствия, на предприятии не выполнили правила безопасности во время производственного процесса.

С 24 октября родственники рабочих начали приезжать в Челябинское областное бюро судебно-медицинской экспертизы на опознание. Родственников и друзей погибших успокаивали и поддерживали не только психологи, но и священнослужители.

А на днях в Копейске начали хоронить тех, кто не вернулся с той трагичной ночной смены. Так, 29 и 30 октября, простились с тремя работниками завода: молодой женщиной и двумя мужчинами.