В ГАИ Башкирии предупредили о массовых проверках на трассе Уфа — Оренбург

Посты выставлены с семи часов утра.

Источник: Башинформ

«Сегодня с семи часов утра в рамках проводимых специализированных мероприятий “Грузовой транспорт” сотрудниками ОСБ ДПС Госавтоинспекции на 113 км автодороги Уфа — Оренбург будут проводиться массовые проверки водителей», — написал главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов в своих соцсетях.

Он отметил, что мероприятия направлены на профилактику ДТП и исключение грубых нарушений правил дорожного движения среди водителей большегрузов. А также напомнил, что тактика «сплошных» проверок предполагает остановку сотрудниками полиции всех автомобилей без исключения на заранее выбранном безопасном участке дороги.