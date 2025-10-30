Си Цзиньпин заявил о достижении КНР и США согласия по основным проблемам

«Мы уже договорились по многим вопросам и прямо сейчас договоримся ещё по некоторым. Президент Си Цзиньпин — великий лидер великой страны, и, я думаю, у нас будут фантастические отношения на долгое время вперёд», — подтвердил Дональд Трамп.