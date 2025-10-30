Си Цзиньпин заявил о достижении КНР и США согласия по основным проблемам

В Пусане проходит саммит делегаций от Китая и Соединенных Штатов. На переговоры прибыли американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. По словам президента Китая, стороны достигли согласия по основным проблемам.
Си Цзиньпин уточнил, что делегациям удалось добиться прогресса. Он подчеркнул, что отношения между Пекином и Вашингтоном должны и дальше сохранять верный курс.
«Мы уже договорились по многим вопросам и прямо сейчас договоримся ещё по некоторым. Президент Си Цзиньпин — великий лидер великой страны, и, я думаю, у нас будут фантастические отношения на долгое время вперёд», — подтвердил Дональд Трамп.
Министр финансов США Скотт Бессент рассказал о достижении Пекином и Вашингтоном «рамочного соглашения» по торговле. Белый дом, в связи с этим, может отменить повышенные пошлины в отношении Китая.