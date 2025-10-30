Ричмонд
Встреча Си Цзиньпина и Трампа началась в Пусане

Встреча лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина стартовала в южнокорейском Пусане. Об этом в четверг, 30 октября, сообщили на Центральном телевидении Китая.

Встреча лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина стартовала в южнокорейском Пусане. Об этом в четверг, 30 октября, сообщили на Центральном телевидении Китая.

Политики обменяются мнениями по вопросам двусторонних отношений и другим темам, представляющим взаимный интерес.

Американский президент, в свою очередь, рассчитывает на достижение «справедливой договоренности» о дальнейших условиях торговли между странами, уточнили в материале.

27 октября постпред США в НАТО Мэттью Уитакер утверждал, что Трамп в ходе встречи может попросить председателя КНР Си Цзиньпина усилить давление на Россию.

В зарубежных СМИ также появилась информация, что США и Китай могут начать войну, если не наладят коммуникацию между своими армиями. Участились случаи опасных сближений и перехватов боевой авиации двух стран.

10 октября президент США заявлял, что его встреча с председателем КНР, похоже, «больше не имеет смысла». Китай «держит в заложниках» весь мир, создавая монополию на рынке магнитов и других металлов.

