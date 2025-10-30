Заградотряды уничтожили две группы украинских военных, пытавшихся сдаться в районе Купянска Харьковской области. Об этом aif.ru сообщил военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин.
«Киевский режим использует заградотряды. Там две группы боевиков пытались сдаться и укрыться за Купянском, они пытались уйти в район аэродрома и лесополосы. Но их свои же накрыли огнем», — сказал Алехин.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что противник окружен в районе Купянска и Покровска.
На этих направлениях потенциально может быть введен временный режим прекращения огня. По словам главы государства, это позволило бы зарубежным журналистам лично убедиться в положении украинских сил в этих районах.