Полковник Алехин: заградотряды уничтожили 2 группы солдат ВСУ под Купянском

Противник окружен в районе Купянска. Тех из ВСУ, кто пытается сдаться, расстреливают свои же, рассказал Алехин.

Источник: Аргументы и факты

Заградотряды уничтожили две группы украинских военных, пытавшихся сдаться в районе Купянска Харьковской области. Об этом aif.ru сообщил военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин.

«Киевский режим использует заградотряды. Там две группы боевиков пытались сдаться и укрыться за Купянском, они пытались уйти в район аэродрома и лесополосы. Но их свои же накрыли огнем», — сказал Алехин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что противник окружен в районе Купянска и Покровска.

На этих направлениях потенциально может быть введен временный режим прекращения огня. По словам главы государства, это позволило бы зарубежным журналистам лично убедиться в положении украинских сил в этих районах.