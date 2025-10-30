Минпросвещения: В родительских собраниях можно участвовать дистанционно

Родители школьников могут участвовать в родительских собраниях как очно, так и дистанционно. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ответ Минпросвещения на обращение группы депутатов Госдумы по этому поводу.
«Родители (законные представители) имеют право участвовать в родительских собраниях в любом из форматов, который установлен и реализуется образовательной организацией (в том числе очно, дистанционно или в смешанной форме)», — сказано в документе.
Авторы инициативы считают, что так родители учащихся смогут лучше контролировать время, делать более лёгким вовлечение родителей, которые по тем или иным причинам не могут приходить на родительские собрания.
При этом закрепить посещение собраний в онлайн-режиме предлагается не только в школах, но и в садах и других учебных учреждениях.
Также сообщалось, что в Госдуме хотят внедрить систему шведских столов в школьных столовых.