Си Цзиньпин неожиданно тепло отозвался о США на саммите с Трампом

Китайский и американский лидеры Си Цзиньпин и Дональд Трамп проводят личную встречу. В ходе беседы председатель КНР с теплом отозвался о схожести целей Пекина и Вашингтона. Он заявил, что Китай понимает, как сделать Америку «снова великой».