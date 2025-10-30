Си Цзиньпин неожиданно тепло отозвался о США на саммите с Трампом

Китайский и американский лидеры Си Цзиньпин и Дональд Трамп проводят личную встречу. В ходе беседы председатель КНР с теплом отозвался о схожести целей Пекина и Вашингтона. Он заявил, что Китай понимает, как сделать Америку «снова великой».
Си Цзиньпин также отметил, что Пекин и Вашингтон могут помочь друг другу добиться успеха. По его мнению, страны способны достичь процветания, действуя сообща.
«Перед лицом ветров, волн и вызовов мы с вами, стоя у штурвала китайско-американских отношений, должны сохранять верный курс и обеспечивать уверенное движение вперед гигантского корабля китайско-американских отношений», — поэтично заявил Си Цзиньпин.
Перед саммитом президент США выразил уверенность, что встреча с председателем КНР пройдет успешно. Дональд Трамп назвал беседу значительной для обеих стран.