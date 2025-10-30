Врач назвала лекарства, которые могут провоцировать набор веса

Иногда килограммы возвращаются, даже если правильно питаются и занимаются спортом. Причиной могут быть лекарства, о которых мы редко задумываемся. Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала KP.RU, какие препараты могут дать побочный эффект в виде набора веса.
— Некоторые препараты, действительно, вызывают набор веса как побочный эффект: это отдельные виды мочегонных препаратов, противосудорожных средств, антигистаминов, антидепрессантов, противодиабетических средств, кортикостероиды и нейролептики, — перечислила врач.
Как ни удивительно, аналогичный эффект могут давать антациды, которые назначают при изжоге, гастрите или язвенной болезни. Из-за них также может случиться прибавка в весе.
— Казалось бы, они помогают ЖКТ, но снижая кислотность, они могут нарушать переваривание белков, повышать аппетит или задерживать жидкость в организме, что тоже приводит к увеличению веса, — добавила медик.
Частое использование антибиотиков также влияет на вес. Они уничтожают полезную микрофлору кишечника, что нарушает метаболизм и может приводить к преддиабетическим состояниям.