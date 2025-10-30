Ричмонд
Риэлтор оценила спрос россиян на дома в Болгарии, где Пугачева купила виллу

Алла Пугачева купила дом в Болгарии с видом на гору Витоша. Aif.ru выяснил, сколько стоит дом артистки.

Источник: Аргументы и факты

Спрос россиян на недвижимость в Болгарии не больше, чем в других странах, сообщила в беседе с aif.ru риелтор Алина Правоторина.

Напомним, ранее стало известно, что советская и российская певица Алла Пугачева и юморист-иноагент Максим Галкин* приобрели в Болгарии виллу. Как выяснил aif.ru, дом площадью 229 квадратных метров обошелся звездной паре примерно в 48 миллионов рублей (515 тысяч евро).

Новая недвижимость Пугачевой и Галкина находится в деревне Владая у южной окраины Софии. Почти все дома комплекса позволяют увидеть из окна горный массив Витоша.

Риелтор Правоторина пояснила, что сейчас спрос на недвижимость в Болгарии у россиян примерно такой же, как и на квартиры и дома в других странах.

«Спрос на недвижимость в Болгарии у россиян не больше, чем в любой другой стране», — подчеркнула она.

Международные аналитики ранее составили рейтинг самых популярных у россиян стран для покупки недвижимости по данным за первое полугодие 2025 года. Первое место занял Таиланд, второе — ОАЭ, третье — Турция. Болгария не попала в первую десятку.

Ранее стало известно, что новая вилла Пугачевой в Болгарии за месяц подорожала на 5 миллионов.

* Физическое лицо, внесённое Минюстом в реестр иностранных агентов в РФ.