Вашингтон намерен провести удар ракетами HIMARS для «демонстрации силы»: выяснилось, где это произойдет

Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки намерены провести демонстративный удар и «показать силу» с использованием РСЗО HIMARS в Южно-Китайском море. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал CBS.
Журналисты подчеркивают, что командование вооруженных сил США в Индо-Тихоокеанском регионе отдало широко не афишируемый приказ о «демонстративном ударе». Отмечается при этом, что объект удара неизвестен, но он должен «противостоять растущему присутствию Пекина в регионе и защитить то, что американские власти называют суверенитетом Филиппин и давними правами страны на рыболовство в Южно-Китайском море».
Удар мог быть нанесен в ответ на возможную эскалацию боевых действий КНР вблизи спорных вод. Однако источники издания отметили, что США вряд ли реализуют свои намерения.
Ранее, выступая перед военными на атомном авианосце ВМС США George Washington на базе Йокосука в соседней с Токио префектуре Канагава, Трамп заявил, что США хотели бы воздержаться от участия в каких-либо войнах, но если им придется принять в них участие, то они выиграют их с легкостью.
Кроме того, американский лидер обратил внимание на «программу испытаний» ядерного оружия в США. Он распорядился немедленно начать тестирования. По словам Дональда Трампа, это произойдет «на равных» с другими государствами.