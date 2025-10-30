Вашингтон намерен провести удар ракетами HIMARS для «демонстрации силы»: выяснилось, где это произойдет

Ранее, выступая перед военными на атомном авианосце ВМС США George Washington на базе Йокосука в соседней с Токио префектуре Канагава, Трамп заявил, что США хотели бы воздержаться от участия в каких-либо войнах, но если им придется принять в них участие, то они выиграют их с легкостью.