Егор Крид объяснил отмену концерта в Омске

Артист Егор Крид обратился к поклонникам, рассказал о состоянии своего здоровья и объяснил отмену концертов в Омске и Новосибирске.
Концерт исполнителя должен был состояться 30 октября в омской «G-Drive Арене» (12+). Теперь он перенесён на весну следующего года. Все билеты останутся действительными, даты концертов озвучат позже.
В своём телеграм-канале Егор написал, что всегда старался быть сверхчеловеком, выходил на сцену, работал на съёмках в любом состоянии.
Подготовка к концертам в Лужниках и Питере оказалась энергозатратной. И три года работа шла без выходных и отпуска. Последние шесть концертов шли на капельницах. Перелёты и трёхчасовые концерты выключили организм.
Притормозить с концертной деятельностью посоветовали врачи.
В итоге принято решение перенести концерты в Омске и Новосибирске, но города могут добавиться.
«Извините за это», — написал певец.