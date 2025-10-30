Ричмонд
Егор Крид объяснил отмену концерта в Омске

Кроме Омска и Новосибирска концерты могут отменить ив других запланированных городах.

Артист Егор Крид обратился к поклонникам, рассказал о состоянии своего здоровья и объяснил отмену концертов в Омске и Новосибирске.

Концерт исполнителя должен был состояться 30 октября в омской «G-Drive Арене» (12+). Теперь он перенесён на весну следующего года. Все билеты останутся действительными, даты концертов озвучат позже.

В своём телеграм-канале Егор написал, что всегда старался быть сверхчеловеком, выходил на сцену, работал на съёмках в любом состоянии.

Подготовка к концертам в Лужниках и Питере оказалась энергозатратной. И три года работа шла без выходных и отпуска. Последние шесть концертов шли на капельницах. Перелёты и трёхчасовые концерты выключили организм.

Притормозить с концертной деятельностью посоветовали врачи.

В итоге принято решение перенести концерты в Омске и Новосибирске, но города могут добавиться.

«Извините за это», — написал певец.