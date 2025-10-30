В Омске отменяют теплоходный маршрут «Центр — Зеленый берег»

В Омской области прекращает работу популярный теплоходный маршрут «Центр — Зеленый берег». Как сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, направление исключено из официального реестра водных перевозок на 2026 год.
Рейсы по этому маршруту осуществлялись с 7 мая на теплоходе «Москва-126» трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону составляла 100 рублей. Однако в следующем году перевозки по данному направлению полностью прекращаются.
Таким образом, в 2026 году в Омской области останется лишь один официальный водный маршрут — «Большая Тебендя (Паново) — Кайсы». Он будет работать ежедневно с 1 мая по 31 октября.
