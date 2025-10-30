Онищенко: рост заболеваемости ОРВИ начнется сразу после осенних каникул

«Учитывая, что мы сегодня с вами живем уже в конце октября, сейчас главная составляющая пускового механизма — наши дети, их у нас 18 миллионов. Сейчас школьники на каникулах, но, когда они вернуться за парты, произойдет это где-то 10-го числа, начнется подъем заболеваемости, который в разных регионах страны пройдет по-разному», — сказал Онищенко.