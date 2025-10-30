Онищенко: рост заболеваемости ОРВИ начнется сразу после осенних каникул

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, эпидемиолог, рассказал aif.ru, когда ждать подъема заболевания гриппом и ОРВИ.
«Сезонному подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ способствую социальные факторы, когда много людей находится в одном помещении: в вузах, школах, офисах и так далее. Ведущими всегда являются вирусы гриппа, они и определяют интенсивность и тяжесть эпидемического процесса. Типы H1N1, H3N2 и грипп B, благодаря научному мониторингу, который ведется беспрерывно на протяжении всего года, актуальны и внесены в вакцинацию», — сказал Онищенко.
Собеседник издания отметил, что на сегодняшний день нет предпосылок для сверхэпидемии и тем более пандемии, однако эпидемический подъем заболеваемости несомненно будет.
«Учитывая, что мы сегодня с вами живем уже в конце октября, сейчас главная составляющая пускового механизма — наши дети, их у нас 18 миллионов. Сейчас школьники на каникулах, но, когда они вернуться за парты, произойдет это где-то 10-го числа, начнется подъем заболеваемости, который в разных регионах страны пройдет по-разному», — сказал Онищенко.
В Москве и области, например, подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ будет проходить более интенсивно из-за высокой плотности населения.
«На очень небольшом пространстве Москвы и Московской области проживает 10% населения нашей страны, — пояснил Онищенко. — Поэтому важно завершить намеченную программу вакцинации, которая сейчас выполнена примерно на 50 процентов. Педагоги хорошо прививаются, а вот по школьникам следовало бы ускориться».