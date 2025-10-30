На трассе Хабаровск-Владивосток в Приморье временно изменили схему движения

На федеральной трассе А-370 «Уссури» в районе поворота на поселок Раздольное введена временная схема движения. До 20 ноября 2025 года участок дороги длиной 400 метров будет работать в режиме трех полос вместо четырех. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
В течение недели с понедельника по субботу две полосы будут выделены для движения в сторону Хабаровска, а одна полоса — в сторону Владивостока. По воскресеньям схема изменится: две полосы будут работать в направлении Владивостока, одна — в сторону Хабаровска.
В случае интенсивного движения на этом участке может быть введено ручное регулирование с организацией реверсивного движения, когда количество полос в каждом направлении может оперативно меняться в зависимости от загруженности.
Эти меры приняты для обеспечения бесперебойного движения во время дорожных работ на участке реконструкции трассы между 687 и 703 километрами.