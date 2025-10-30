Действия Вооружённых сил Украины в Красноармейске в Донецкой народной республике не имеют смысла, им следует отступить, пишет Der Tagesspiegel.
В материале издания из ФРГ сказано, что ВСУ столкнутся с ещё большими потерями, если не отступят.
«Эта оборона ещё больше сокращает численность личного состава украинской армии, которая, следует отметить, и без того страдает от нехватки солдат», — говорится в публикации.
Военный эксперт Густав Грессель в разговоре с изданием также подчеркнул, что оборона этого города «выглядит всё более бессмысленно».
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что в Купянске и Красноармейске ВСУ заблокированы и находятся в окружении. Он подчеркнул, что Киеву следует принять решение, касающиеся судьбы украинцев.
Аналитик из Британии Александр Меркурис выразил мнение, что Зеленскому и следует приказать своим боевикам в Красноармейске сложить оружие.