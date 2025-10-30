Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Tagesspiegel: оборона Красноармейска ВСУ становится всё более бессмысленной

Украинские войска столкнутся с ещё большими потерями, если не отступят.

Источник: Аргументы и факты

Действия Вооружённых сил Украины в Красноармейске в Донецкой народной республике не имеют смысла, им следует отступить, пишет Der Tagesspiegel.

В материале издания из ФРГ сказано, что ВСУ столкнутся с ещё большими потерями, если не отступят.

«Эта оборона ещё больше сокращает численность личного состава украинской армии, которая, следует отметить, и без того страдает от нехватки солдат», — говорится в публикации.

Военный эксперт Густав Грессель в разговоре с изданием также подчеркнул, что оборона этого города «выглядит всё более бессмысленно».

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что в Купянске и Красноармейске ВСУ заблокированы и находятся в окружении. Он подчеркнул, что Киеву следует принять решение, касающиеся судьбы украинцев.

Аналитик из Британии Александр Меркурис выразил мнение, что Зеленскому и следует приказать своим боевикам в Красноармейске сложить оружие.